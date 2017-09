Nederland naar wereldgroep na knappe zege De Bakker

Derde WTA-toernooi op rij voor Kerkhove, nu tegen Wickmayer

13:00 GUANGZHOU - Tennisster Lesley Kerkhove is er zondag voor de derde keer op rij in geslaagd het hoofdschema van een WTA-toernooi te bereiken. Na de US Open in New York en Tokio slaagde ze daar in Guangzhou in.