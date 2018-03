Nederland heeft Krajicek nodig voor handhaving wereldgroep

De ontmoeting vindt plaats in Wollongong, in de buurt van Sydney. Er wordt indoor op hardcourt gespeeld. Bij winst handhaaft Nederland zich in de wereldgroep, waar het dan in 2019 voor de vierde achtereenvolgende keer kan uitkomen. In de eerste ronde verloor Nederland, zonder kopvrouw Kiki Bertens, van de Verenigde Staten. Kerkhove en Schuurs boekten in dat duel wel een zege in het dubbelspel op de zusjes Serena en Venus Williams.

Lastige periode

Wie de nummer vier wordt liet Haarhuis nog in het midden. ,,Het is een lastige periode voor de speelsters om in die periode tijd vrij te maken voor de reis naar Australië. We hopen nog een goede vierde speelster aan het team toe te voegen.'' In tegenstelling tot Bertens was Richèl Hogenkamp er in februari in de Verenigde Staten wel bij, evenals Arantxa Rus.