Nathan Aké kopt Manchester City op voorsprong tegen Liverpool

Grete Koens wil ‘dingen’ anders doen: ‘Als ik terugkijk op mijn eigen gedrag denk ik: pohhh’

Zij werd als bondscoach toch steeds iets strenger voor haar atleten en werkt sinds haar vertrek bij de Atletiekunie weer op haar eigen manier. Hij is de marathonloper die te obsessief was, zeker met zijn gewicht, maar nu beter en gelukkiger is als topsporter. Grete Koens en Bart van Nunen vinden: ,,Het is een misvatting dat presteren alleen op een harde, lelijke manier zou kunnen.”

