De 22-jarige Japanse kwam in Parijs nog nooit verder dan de derde ronde. Gravel is dan ook niet de favoriete ondergrond van Osaka, die in de aanloop naar de US Open hamstringklachten had en zich daarom afmeldde voor de finale van het WTA-toernooi van Cincinnati. De titel op dat voorbereidingstoernooi voor de US Open ging daardoor naar Azarenka. Twee weken later troffen de twee tennissters elkaar alsnog in een finale in New York, nu met Osaka als winnares (1-6 6-3 6-3).



Roland Garros begint eind deze maand. ,,Ik heb nog geen tijd gehad om te herstellen. Het voelt nu alsof ik een kleine pauze nodig heb", zei Osaka.