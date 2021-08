Naomi Osaka leerde veel van haar persboycot: ‘Wist niet dat het zo'n grote zaak zou worden’

US OpenNaomi Osaka heeft voorafgaand aan de US Open schuldbewust gereageerd op de persboycot, die de afgelopen maanden voor veel commotie heeft gezorgd. Volgens de Japanse titelhoudster heeft ze geleerd van de gebeurtenissen.

,,Ik denk dat ik veel dingen heb geleerd om beter te doen. Natuurlijk heb ik niet het gevoel dat dezelfde situatie nog een keer zal voorkomen, maar ik wist niet dat het zo’n grote zaak zou worden”, zei de 23-jarige Japanse, de nummer 3 van de wereld. ,,Ik heb het gevoel dat ik op dat moment veel dingen verkeerd heb gedaan. Maar ik ben ook het type persoon dat erg in het moment leeft en impulsief dingen doet of zegt. Ik denk niet per se dat dat een slechte eigenschap is.”

Osaka hield haar persconferentie in aanloop naar het laatste grandslamtoernooi van het jaar fysiek in plaats van online. ,,Het voelt zeker beter om de personen te zien. Het is echt niet fijn om alleen maar voor een scherm te zitten. Misschien is dat een van de redenen waarom ik veel zenuwen voel. Het voelt veel beter om met een mens te praten”, aldus Osaka.

Quote Ik heb het gevoel dat ik op dat moment veel dingen verkeerd heb gedaan Naomi Osaka

Viervoudig grandslamwinnares Osaka kondigde voorafgaand aan Roland Garros aan dat ze de persconferenties zou overslaan. Osaka wilde daarmee een statement maken; volgens haar leiden de verplichte gesprekken met de pers soms tot mentale problemen bij sporters.

De organisatie van Roland Garros dreigde Osaka uit het toernooi te zetten als ze haar boycot niet zou opheffen. De Japanse besloot daarop zelf het grandslamtoernooi te verlaten. Sindsdien kwam ze amper nog in actie. Op de Olympische Spelen en in Cincinnati verloor ze in de derde ronde. Osaka won de US Open in 2018 en 2020.

Volledig scherm Naomi Osaka in aanloop naar de US Open. © AFP