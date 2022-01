Naomi Osaka haakt vlak voor Australian Open geblesseerd af: ‘Ik heb rust nodig’

Levi Bouwense verruilt ASWH na dit seizoen voor topamateur­club Katwijk

VLISSINGEN - Levi Bouwense is volgend seizoen speler van Katwijk. De uit Goes afkomstige verdediger, die onlangs naar Rotterdam is verhuisd, maakt deze zomer de overstap van ASWH. Katwijk is koploper in de tweede divisie. In de eerste dertien duels won de ploeg van trainer Anthony Correia er twaalf en verloor het slechts één keer.

7 januari