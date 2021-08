Naomi Osaka druipt af na 41 (!) onnodige fouten, Alexander Zverev op dreef in Cincinnati

Terug in de tijd met René Hooij­schuur: ‘Het plezier stond altijd voorop’

14 augustus HEINKENSZAND - In de zomerrubriek van 2021 nemen Zeeuwse sporters ons aan de hand van een oude teamfoto mee terug in de tijd. In de vijfde aflevering is het woord aan handbalkeeper René Hooijschuur, die vanaf zijn jeugd tot en met de senioren jarenlang met dezelfde vriendenkern actief was voor Orion.