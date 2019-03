Nadal wint ook van Servische qualifier in Indian Wells

Abali goudhaan­tje bij Oranje onder 17, EK is bijna zeker

16:37 STARA PAZOVA - Mede dankzij twee doelpunten van de Vlissingse Ilham Abali won het Nederlands meisjesteam onder zeventien jaar woensdagmiddag in Servië met 6-0 van Zwitserland. Hierdoor is de Oranje-ploeg zo goed als zeker van deelname aan het EK, dat in mei in Bulgarije wordt gehouden.