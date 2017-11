Nadal voelt zich fit genoeg voor eerste zege ATP Finals

Kerkhove op koers voor vierde toernooizege

9 november SHREWSBURY - Voor de tweede keer in drie jaar heeft tennisster Lesley Kerkhove de halve finales gehaald van het ITF in Shrewsbury. De Zierikzeese, die bij het Engelse 25.000 dollartoernooi als eerste geplaatst is, was donderdag de Engelse Eden Silva de baas. Beide sets eindigden in 6-4.