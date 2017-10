Nadal ten koste van Isner naar halve finale Peking

Het was de zevende keer dat Nadal en Isner, de mondiale nummer zeventien, tegenover elkaar stonden bij een ATP-toernooi. Nadal won alle confrontaties, al ging hij eind september tijdens de eerste editie van de Laver Cup wel onderuit tegen Isner. In de Laver Cup spelen tennissers in Team Europa tegen Team Wereld.



Voor een plaats in de finale in China speelt Nadal morgen tegen Grigor Dimitrov. De als derde geplaatste Bulgaar won één van de negen voorgaande ontmoetingen met Nadal. Dat was wel bij het toernooi in Peking. Dimitrov schakelde Nadal vorig jaar in de kwartfinale met 6-2 6-4 uit.