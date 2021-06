Nadal succesvol begonnen aan jacht op veertiende titel

In de eerste set ging de wedstrijd lange tijd gelijk op, maar maakte de snoeihard serverende Australiër één fout en sloeg Nadal direct toe. Met 6-3 ging de eerste set naar de Spanjaard toe. In de tweede set kende Popyrin helemaal geen problemen met Popyrin en liep hij al rap uit naar een 4-0 voorsprong, uiteindelijk werd het 6-2.



In de derde set begon Popyrin onbevangen te spelen en slaagde hij er zelfs in om de break te plaatsen. Bij een 4-5 stand kreeg de nummer 63 van de wereld zelfs twee mogelijkheden om de set binnen te slepen, maar dat lukte niet: Nadal plaatste de rebreak en sleepte uiteindelijk in de tiebreak de overwinning over de streep.