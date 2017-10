Nadal stoot in 54 minuten door naar derde ronde

Volg alles rondom de historische herkansing van FC Lisse en Hoek hier

13:24 LISSE - FC Lisse en Hoek gaan woensdagavond vanaf 21.00 uur in de herkansing. Op 20 september werkten ze al een strafschoppenserie af in de eerste ronde van het KNVB-bekertoernooi, maar omdat die onreglementair volgens het ABBA-principe verliep werd de uitslag door de KNVB ongeldig verklaard. PZC-verslaggevers Barry van der Hooft en Mitchell Minnaard zijn in Lisse aanwezig en doen de hele dag verslag.