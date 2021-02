Nadal slaat na Rotterdam ook toernooi in Acapulco nog over

Liza de Wild uit Wemeldinge gaat haar broers achterna, vanaf zaterdag is zij ook rug­by-internatio­nal

26 februari ROTTERDAM - Liza de Wild gaat haar twee broers achterna. De 25-jarige rugbyster uit Wemeldinge – een echte laatbloeier - maakt vandaag in het Spaanse Guadalajara haar debuut in Oranje. Ze weet al dat ze een basisplaats heeft. ,,Ik vind het heel bijzonder dat ik de derde ben uit één gezin die voor Nederland gaat uitkomen”, zegt ze. ,,Eerst had je Veron, toen Noah en nu ben ik aan de beurt. Toen ik hoorde dat ik bij de selectie zat, was ik echt heel blij. Ik had een mondkapje op, dus kon helaas niemand mijn grote glimlach zien.”