Nadal overklast Dimitrov en plaatst zich voor finale in Monte Carlo

Erwin Harmes wint Marathon Zeeuws-Vlaanderen

13:43 TERNEUZEN - De jubileumeditie van de Marathon Zeeuws-Vlaanderen is zaterdag gewonnen door Erwin Harmes. Tegen de klok van half twee kwam hij als eerste aan op de pas heringerichte Markt in Terneuzen. Vanwege de hoge temperatuur en de zon, die uitbundig scheen, was het een zware editie voor de honderden atleten.