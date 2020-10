Nadal over onverantwoord speelschema: ‘Dit snap ik echt niet’

video Goes uitgescha­keld na bizarre ontknoping met 34 strafschop­pen

7:06 GOES - Na een bizarre ontknoping met maar liefst 34 strafschoppen is Goes dinsdagavond uitgeschakeld in het bekertoernooi. Tegenstander Odin'59 uit Heemskerk bereikte het hoofdtoernooi van de KNVB beker en treft daarin de profs van Volendam.