Nadal over herfstig Roland Garros: ‘Niet gunstig voor mij’

Uitgestel­de Omloop van de Braakman in teken van Robbert de Greef

24 september PHILIPPINE – De Omloop van de Braakman vindt normaliter in het voorjaar plaats, maar niets is minder waar deze wielerjaargang. Zoals bij veel evenementen hield het coronavirus de wedstrijd in zijn greep. Organisator Edwald Martijn is er echter alsnog in geslaagd het evenement op de kalender te krijgen. Zaterdag is het zo ver. ,,Het zal een eerbetoon aan Robbert de Greef worden”, vertelt Martijn.