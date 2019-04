Nadal naar kwartfinales in Barcelona na winst op Ferrer

EPZ Omloop van Borsele mist weer de grote namen

24 april 's-HEERENHOEK - De EPZ Omloop van Borsele, die zaterdag verreden wordt, heeft wéér last van een concurrerende wedstrijd. Zondag is namelijk – ook voor vrouwen – de klassieker Luik-Bastenaken-Luik. ,,Het is al heel druk op de wielerkalender”, zegt Rinus de Winter, de nieuwe voorzitter van het organisatiecomité. ,,Uitwijken naar een andere datum is voor ons dus geen optie.”