Nadal moeiteloos naar veertiende kwartfinale in Parijs

LIVE | Kopgroep met Van Empel en De Gendt verliest terrein in finale

15:27 Het is in de tweede etappe van de Giro d‘Italia direct klimmen geblazen. De finish ligt na een heuvelachtige rit over 149 kilometer op een klimmetje van 3,7 kilometer. Filippo Ganna veroverde gisteren in de openingstijdrit de roze trui, maar de kans lijkt aanzienlijk dat de Italiaan het roze vandaag weer moet afstaan. Volg het in ons liveblog!