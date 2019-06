Nadal met eenvoudige zege op Argentijn naar kwartfinale

Net als Roger Federer, die andere grootheid in het mannentennis, had Nadal geen enkele moeite met zijn opponent uit Argentinië. In de brandende zon van het Court Philippe Chatrier greep de elfvoudig kampioen al gauw de leiding. In Londero's eerste servicegame plaatste Nadal de break, om deze voorsprong naar het einde van de set toe verder uit te bouwen: 6-2.



In de tweede set kon de nummer 78 van de wereld iets langer aanhaken, maar bij een 3-2 stand sloeg Nadal toe. Die ene break was voor de 32-jarige Spanjaard genoeg om de set naar zich toe te trekken en op één set van de winst te komen.



Ook in de derde van vijf potentiële sets kwam Londero direct onder druk te staan. Hij vocht zich echter naar gamewinst door twee breakpunten weg te werken, en kreeg in de game erna zowaar zelf een paar kansen op de break. Nadal werkte deze vakkundig weg en ging een game later door de service van de Argentijn. Dat deed hij twee games daarna nog eens, waardoor de overwinning bijna binnen was. Londero kreeg het publiek nog even op de banken en pakte één break terug, maar echt in het geding kwam de zege van Nadal niet meer.



En dus won Nadal met precies dezelfde setstanden als Federer eerder op de dag deed. Waar de Zwitser nog altijd zonder setverlies is in de Franse hoofdstad, moest Nadal er in de derde ronde tegen de Belg David Goffin wel al een afstaan. In de kwartfinale treft hij de winnaar van de partij tussen Kei Nishikori en thuisfavoriet Benoît Paire, die later vandaag wordt gespeeld.