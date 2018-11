Nadal meldt zich af voor ATP Finals in Londen

Yvonne Moerland snelste Zeeuw in New York Marathon

12:44 NEW YORK - Yvonne Moerland uit Yerseke was zondag de snelste Zeeuw in de Marathon van New York. De atlete van het Goese AV’56 finishte na 42,195 kilometer in 3.27.37 uur. Niet ver achter haar zat Syrco Bakker uit Cadzand. Hij bereikte Central Park na 3.44.22 uur.