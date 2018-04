Nadal laat Goffin kansloos en bereikt elfde finale in Barcelona

Goes moet nú pieken, benadrukt Veenstra

27 april GOES - Voor de tweede keer in amper twee weken tijd treft zondag-hoofdklasser Goes het Zeeuws getinte Baronie. Twee dagen later staat de halve finale van de beker tegen Cluzona op het programma. Trainer Rogier Veenstra hoopt dat zijn spelers zich rustig hebben gehouden in het feestgedruis rondom Koningsdag. ,,Iedereen moet goed beseffen waar we om spelen. We moeten nú pieken.”