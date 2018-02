Nadal kan rentree maken in Acapulco

RUDESTATS Tom de Bonte met kwartet in rijtje kanonnen

6:00 Tom de Bonte schoot zich zaterdag in de geschiedenisboeken bij Kloetinge. Vier keer scoren in een competitiewedstrijd is niet veel Kloetinge-spelers gegeven. De Bonte deed het tegen Heerjansdam. Hij is pas de derde speler deze eeuw die er vier maakt in een wedstrijd.