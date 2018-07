Nadal in drie sets door naar tweede ronde

Haase voor zesde keer naar tweede ronde Wimbledon

17:53 Robin Haase heeft voor de zesde keer in zijn loopbaan de tweede ronde van Wimbledon bereikt. De 31-jarige tennisser uit Den Haag won in de eerste ronde in vier sets van de Roemeen Marius Copil: 7-6 (7-0), 7-5, 4-6, 7-6 (7-4).