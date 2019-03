Nadal haakt af voor duel met Federer

OVERZICHT Lees hier alles over het Zeeuwse zaterdag­voet­bal

20:34 VLISSINGEN - Op een enkele afgelasting na kwamen deze zaterdag ondanks het slechte weer door vrijwel alle Zeeuwse voetbalploegen in actie. Hoek verloor voor de tweede week op rij en in de tweede klasse E en de derde klasse A kreeg de titelstrijd een nieuwe wending. Dat en nog meer in ons overzicht: