Nadal grijpt na thriller tegen Tsitsipas twaalfde titel in Barcelona

Perfecte reeks / SamenvattingHet is een indrukwekkende reeks die Rafael Nadal heeft staan in Barcelona. Twaalf finales, twaalf overwinningen. In een herhaling van de finale van 2018 moest Stefanos Tsitsipas er na drie lange, spannende sets wederom aan geloven: 6-4, 6-7(6), 7-5.

De tweede set leek soortgelijk verloop te krijgen. Een vroege break voor Tsitsipas, waarna Nadal orde op zaken stelde. Bij 5-4 kreeg hij op de Griekse service zijn eerste twee wedstrijdpunten, om deze vervolgens onbenut te laten. Uiteindelijk moest een tiebreak Nadal zijn twaalfde titel brengen in ‘zijn’ Barcelona, maar hierin verzuimde hij het wederom af te maken. Bij het derde setpoint was het raak voor Tsitsipas.

En dus werd het een beslissende derde set, nadat de finalisten al bijna tweeënhalf uur op de baan van de ‘Pista Rafa Nadal’ hadden gestaan. Hierin ging het opnieuw gelijk op en bleven breakpoints lang uit. Met name Nadal haalde zijn eigen games telkens gemakkelijk binnen, maar ook Tsitsipas gaf weinig prijs. Bij 5-4 en 30-30 was het Nadal die het eerste steekje liet vallen met een mislukte volley, waarna Tsitsipas niet kon capituleren op zijn eerste wedstrijdpunt en zijn rivaal opnieuw langszij zag komen. Een game later was het bij de vierde breakkans raak aan de andere kant van het net. Nadal serveerde het vervolgens uit om het titanengevecht dan toch in zijn voordeel te beslissen.

Zo bleef Nadals perfecte reeks na een ware thriller van ruim drieënhalf uur dus alsnog intact in Barcelona. De nummer 3 van de wereld (vanaf maandag nummer 2) greep alweer zijn twaalfde eindzege in Barcelona, alleen op Roland Garros won hij vaker (dertien titels).

Barty pakt in Stuttgart derde titel van het seizoen

Eerder op de dag greep Ashleigh Barty in Stuttgart alweer haar derde titel van het seizoen. De Australische nummer 1 van de wereld was in een merkwaardig duel met 3-6,6-0, 6-3 te sterk voor Arina Sabalenka uit Wit-Rusland.

Sabalenka, die niet helemaal fris meer oogde en met een ingepakt bovenbeen speelde, verloor ook de eerste drie games van de beslissende set. Ze kwam nog terug tot 3-2, maar Barty gaf het niet meer weg. Ze maakte het na een uur en 47 minuten af op haar tweede wedstrijdpunt, na een misser van Sabalenka.

De 25-jarige Barty, die de Tsjechische Petra Kvitova opvolgt als winnares in Stuttgart, won dit jaar ook al de toernooien van Melbourne en Miami. Ze maakte haar debuut in Stuttgart. Ook in de kwartfinales en in de halve finales kwam ze terug van een set achterstand. Vlak na de finale in het enkelspel, won Barty samen met Jennifer Brady ook nog het dubbelspel.

Berrettini zegeviert in Belgrado

Matteo Berrettini heeft dan weer het ATP-toernooi van Belgrado gewonnen. De nummer 10 van de wereld was in de finale in een spannende driesetter te sterk voor de Rus Aslan Karatsev, die zaterdag nog verrassend Novak Djokovic de baas was. Het werd 6-1, 3-6, 7-6(0) voor Berrettini.

In de slotfase van de derde set liet Berrettini bij 6-5 op de service van Karatsev, de mondiale nummer 28, een wedstrijdpunt onbenut. Karatsev sleepte er na een lange game een tiebreak uit, maar daarin stond Berrettini geen punt af.

Voor de 25-jarige Italiaan, die een aantal weken aan de kant stond met een buikblessure, was het zijn vierde ATP-titel en zijn eerste sinds 2019.

Het toernooi van Belgrado stond voor het eerst sinds 2012 weer op de ATP-kalender.

