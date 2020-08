Nadal en Federer betreuren afsplitsing Djokovic

Van Anrooij rijdt ijzersterk, maar valpartij­en nekken haar

28 augustus PLOUAY - Shirin van Anrooij had vrijdag de benen om een topnotering te bemachtigen op het EK voor juniores in Plouay. ,,Ik voelde me beter dan maandag bij de tijdrit en zat in elke aanval mee”, vertelde de Kapelse wielrenster na de wegwedstrijd over 68 kilometer. Maar door twee valpartijen – één van haar zelf en één van een concurrente – vielen haar plannen in duigen en moest ze genoegen nemen met een dertiende plaats.