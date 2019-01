Nadal eenvoudig voorbij Tiafoe naar halve finale

De 21-jarige Tiafoe was voor het eerst in zijn carrière doorgedrongen tot de kwartfinales van een grand slam. De zoon van immigranten uit Sierra Leone kreeg alleen in de tweede set een paar keer de kans Nadal te breken, maar hij verzuimde de breakpoints te benutten en nog wat spanning in de partij te brengen.

Nadal is de koning van het gravel. Hij heeft elf keer Roland Garros gewonnen. In de Australian Open kan hij beduidend minder indrukwekkende cijfers overleggen; hij won pas één keer het toernooi (2009) en verloor drie keer de finale. Vorig jaar moest hij geblesseerd opgeven in de kwartfinale. ,,Dus ook om die reden ben ik blij dat ik weer in de halve finale sta. Ik ben zeer tevreden over mijn spel. Vooral mijn forehand, een belangrijke slag voor mij, is weer beter geworden. Maar daar train ik dan ook elke dag op’', zei de 32-jarige Spanjaard.