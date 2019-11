Nadal denkt ATP Finals te kunnen spelen

,,Ik heb een klein scheurtje in een buikspier. Ik zal daarom toch naar Londen reizen. Donderdag of vrijdag start ik weer met trainen. Het idee is dat ik dan kan meedoen aan ATP Finals", laat Nadal weten.



Hoewel hij de halve eindstrijd in Parijs moest laten schieten, staat Nadal sinds maandag voor het eerst dit jaar op de eerste plaats van de wereldranglijst. Hij nam de koppositie over van Novak Djokovic. De Serviër won het toernooi in Parijs, maar omdat hij vorig jaar ook in de finale stond en Nadal geen punten te verdedigen had, passeerde de Spanjaard Djokovic.