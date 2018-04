Nadal dendert door in jacht op elfde eindzege in Barcelona

Oranje geeft korfbal­show in Terneuzen

24 april TERNEUZEN - In een afgeladen Vliegende Vaart tekende het nationaal korfbalteam voor een boeiende oefensessie. De regerend wereldkampioen nam het in korte duels op tegen diverse Zeeuwse selecties. De regio Walcheren bood zoals verwacht het best tegenstand. Het publiek was de grote winnaar.