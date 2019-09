Nadal blijft op koers voor vierde eindzege in New York

Bootcam­pers verheugen zich op de uitput­tings­slag bij Zeeuwse Obstacle Run

6 september GOES - Voor de zesde en laatste keer is zaterdag de Zeeuwse Obstacle Run in Goes. Het ziet er niet naar uit dat het evenement een vervolg krijgt, nadat de Stichting Jayden ermee stopt. ,,Er is waarschijnlijk niet een andere organisatie om het op te pakken”, zegt Daniëlle Elenbaas, één van de deelneemsters. ,,Zonde, want het is zo’n mooie wedstrijd.”