Nadal blijft maar winnen en behaalt kwartfinale in Shanghai

Nadal speelt in de kwartfinales tegen de Bulgaar Grigor Dimitrov, die de Amerikaan Sam Querrey uitschakelde. De Spanjaard verkeert in bloedvorm. Nadal pakte begin september de titel op de US Open en verloor daarna geen enkel duel. Vorige week sleepte hij in Peking de 75ste ATP-titel uit carrière in de wacht.