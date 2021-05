Nadal begint overtuigend in Madrid en heeft geen kind aan piepjonge landgenoot

Zondag kans op buien tijdens GP van Spanje

17:34 In het zuiden van Europa ziet het er zondag helemaal niet zo zonnig uit voor coureurs die niet graag in de regen rijden. Tijdens de race van de GP van Spanje neemt de kans op buien namelijk toe. Vrijdag en zaterdag is de kans op droog weer tijdens de vrije trainingen en kwalificatie een stuk groter.