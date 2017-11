Nadal begint ATP Finals met verlies tegen Goffin

Pararoeier De Koning na droomseizoen genomineerd voor prestigieuze prijs

13 november GOES - Voor Goesenaar Corné de Koning ligt er mogelijk aan het eind van 2017 nog een mooie prijs in het verschiet: hij is door de World Rowing Federation genomineerd voor de titel 'Para Crew of The Year'. Hij heeft concurrentie van boten uit Australië, Brazilië en Noorwegen.