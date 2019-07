Nadal als eerste geplaatst voor ATP Finals

Pleijte laat zich niet verrassen en neemt leiding in Straten­loop­cir­cuit

22:23 YERSEKE - Vorige week verspeelde atleet Tim Pleijte nog een puntje door in Zoutelande Patrick de Vos voor te laten gaan. In de Sportvissersloop liet hij zich woensdag in Yerseke niet verrassen en pakte de winst op de 10 kilometer. Samantha Luitwieler was net als in Zoutelande ook in Yerseke de snelste. Ze won in 38.03 minuten. Aangezien ze zich niet voor het Koole Sport Stratenloopcircuit heeft ingeschreven, doet Luitwieler niet mee voor de eindoverwinning.