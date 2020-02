Na zege op Haase verslikt Goffin zich in Italiaan Sinner

Onder leiding van Ad Polak blijft ZRTC Theo Middelkamp maar groeien

10:49 HEINKENSZAND - In 2015 begon voormalig wielrenner Ad Polak aan een nieuw avontuur als ploegleider bij ZRTC Theo Middelkamp. Het voortbestaan van de Zeeuwse wielervereniging leek destijds in gevaar, maar hoe anders is dat vijf jaar later. De vereniging heeft gestaag meer leden gekregen en is ambitieus. ,,We zijn weer een volwaardige club”, meent Polak.