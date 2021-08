Na visumproblemen, onzekerheid en stress doet Griekspoor tóch mee aan US Open: ‘Ik ben megablij’

Door Pim Bijl



Vannacht om twee uur landde Tallon Griekspoor op JFK Airport in New York. Zonder honderd procent zeker te weten of hij vanaf maandag één van de spelers op de US Open is. Met alleen al die vlucht was hij maanden bezig. Deze week voelde hij de tijd wegtikken, al bellend en mailend. Elke dag later naar Amerika vliegen, betekende een nog minder goede voorbereiding. Het toernooi helemaal niet spelen een sportieve én financiële aderlating.



Maar hij vloog op donderdag alsnog en vanuit de wijk Midtown East volgde het verlossende bericht. Griekspoor kan na de medewerking op het Amerikaanse vliegveld de US Open gaan spelen. ,,Het is gelukt. Ik ben superblij hier te zijn en alle stress eindelijk achter mij te kunnen laten. Tijd om te tennissen nu.”