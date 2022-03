Na vijf maanden winnen gaan de dammers van PWG weer eens onderuit

Stefan de Bert (Goes) verdedigt als een Italiaan

Ondanks de nederlaag van vorige week tegen VVSB (0-3) heerst bij Stefan de Bert (22) vooral een gevoel van trots. ,,Ik denk dat iedereen ons al had afgeschreven.” Dankzij drie overwinningen in twee weken tijd doet Goes weer helemaal mee in de derde divisie. Dit weekend wacht laagvlieger Ajax.

18 maart