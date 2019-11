Na verlies van zijn zoons had ex-voetballer Boerebach zich bijna doodgedronken

De ogen van Boerebach glinsteren wanneer hem wordt gevraagd naar de ondertitel van het boek, ‘De herrijzenis van Michel Boerebach’. ,,Alsof ik een soort Jezus ben’’, zegt hij grijnzend. Hij weet wat lijden is, maar Boerebach is zeker geen Jezus. Daarvoor heeft hij te veel uitgespookt wat God verboden heeft.



Hij is voormalig profvoetballer, begonnen in 1982 bij Go Ahead Eagles uit Deventer. Later speelde hij bij Roda JC, FC Twente, PSV en het Spaanse Burgos. Boerebach stond bekend om zijn snoeiharde pegels.