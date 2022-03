Na tien zwarte zaterdagen gaat tegen Amstelveense RC de zon weer schijnen voor Oemoemenoe

De Ereklasse is in twee poules opgedeeld. Oemoemenoe zit door de slechte eerste fase in de degradatiepoule. Door alle verliespartijen waar Oemoemenoe tegenaan liep, is een dikke streep gegaan; iedereen begint weer op nul. Het is een raar gezicht, maar het team van trainer Reweti ‘Monty’ Montgomery staat door de zege van zaterdag in de bovenste gedeelte van het klassement.