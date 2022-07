Na steken in haar buik, paracetamols en visumproblemen wordt discuswerpster Van Klinken vierde: ‘Alles ging mis, dan is dit heel goed’

Tegen de een paar meter verder werpende Chinese Bin Feng, de Kroatische Sandra Perkovic en de Amerikaanse Valarie Allman bleek ze niet opgewassen. ,,Maar de laatste weken gaat ongeveer alles mis, dan is dit gewoon heel goed.”



Tijdens de finale kreeg ze last van steken in haar buik, waardoor ze paracetamols moest slikken. In haar voorbereiding had ze last van een blessure en was er gedoe rond haar studentenvisum. Haar coach Brian Blutreigh in Arizona staat ondertussen op de drempel van een overstap naar een andere universiteit, waardoor ook Van Klinken zal moeten verhuizen.