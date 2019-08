Na Hogenkamp pakt ook Rus titel op ITF-toernooi

BinckBank Tour grote reclame voor Hulst

22:49 HULST - Duizenden wielerfans verzamelden zich op de Grote Markt van Hulst voor de ploegenvoorstelling van de BinckBank Tour. Als voorproefje op de passage van de Nederlands/Belgische etappekoers in Hulst konden wielerfanaten zondag hun helden van dichtbij zien. ,,Ik had op zo’n grote opkomst gehoopt, maar dit overtreft onze stoutste verwachtingen”, was sportwethouder Jean-Paul Hageman namens de gemeente Hulst in zijn nopjes.