Murray wil terugkeren naar de tennistop: ‘Zolang ik het kan, ga ik door’

EK VROUWEN Zeeuwse voetbal­ster net terug van EK in Engeland: ‘Sheffield leek wel een Nederland­se stad’

Met vier punten uit twee wedstrijden staat het Nederlands vrouwenelftal al met één been in de kwartfinale van het EK voetbal. Een gelijkspel tegen Zwitserland is zondag voldoende om bij de laatste acht te komen.

15 juli