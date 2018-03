Murray verwacht op tijd fit te zijn voor grasseizoen

Nieuwkomer Jeroen de Jonge is sterkhouder bij Kloetinge

28 februari KAPELLE - Van de 1350 minuten die de voetballers van Kloetinge tot dusver in de eerste klasse speelden, miste één speler geen seconde. De 21-jarige Jeroen de Jonge is als centrale verdediger een zekerheidje in de ploeg die jaagt op de tweede-periodetitel.