Murray noemt aanpak Britse tennisbond ‘onbegrijpelijk stom’

Keepers­trai­ner Hoegee per direct weg bij FC Dordrecht

15 januari DORDRECHT - Keeperstrainer Rody Hoegee maakt niet langer deel uit van de technische staf van FC Dordrecht. De uit Goes afkomstige Hoegee heeft met onmiddellijke ingang zijn taak neergelegd wegens onoverkomelijke meningsverschillen op technisch vlak. Van de Zeeuwse enclave bij FC Dordrecht is daardoor weinig meer over. Hoofdtrainer Gérard de Nooijer uit Oost-Souburg werd in november ontslagen, zijn tweelingbroer Dennis vertrok toen ook.