Murray maakt langverwachte rentree in Rosmalen

Europese titel lonkt voor korfbalster Willemijn Bouwens

8:33 ARNEMUIDEN - TOP-korfbalster Willemijn Bouwens (18) doet komend weekeinde met Oranje onder 19 jaar mee aan het Europees kampioenschap in Leeuwarden. ,,Natuurlijk wordt van ons verwacht dat we de titel pakken”, zegt ze. ,,Maar we moeten er heus nog wel voor spelen.”