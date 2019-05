Murray krijgt wildcard voor toernooi van Queen's

Eren Yildiztu­ran is twaalfde nieuweling bij Vlissingen

6 mei VLISSINGEN - Eren Yildizturan is de twaalfde nieuwe speler van VC Vlissingen voor volgend voetbalseizoen. De aanvaller komt over van Leonidas dat momenteel net als Vlissingen strijdt voor lijfsbehoud in de hoofdklasse.