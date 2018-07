Murray krijgt wildcard voor masters Cincinnati

Charlie Valentine: nu in Zeeland, straks weer bij Nick Bollettie­ri

8:00 DOMBURG - Aan het Badgastentoernooi in Domburg doet deze week het Engels/Nederlandse talent Charlie Valentine (11) mee. Hij viert – net als elk jaar - vakantie in Oostkapelle. Na de zomer keert hij terug op de wereldberoemde IMG Academy in Florida.