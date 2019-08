Murray klaart klus in 43 minuten, eerste zege sinds heupoperatie

Kerber weer snel klaar in New York

21:43 Angelique Kerber is voor het derde jaar op rij vroegtijdig uitgeschakeld op de US Open. De winnares van de editie van 2016 moest in de eerste ronde haar meerdere erkennen in de Française Kristina Mladenovic. Het werd 7-5 0-6 6-4 voor de mondiale nummer 54.