Murray kan kater van mislopen Australian Open niet wegspoelen

Zeeuws Schotse mascotte droomt van nationaal rugbyteam

18:46 CARDROSS - Als Euan Bakker (12 jaar) aan de hand van zijn idool Ali Price het veld van Murrayfield had kunnen oplopen, was het helemaal onvergetelijk geweest. Maar ja, dat kon niet vanwege corona. De in Zierikzee geboren Euan was daarom nu zaterdag de virtuele mascotte van het nationale rugbyteam van Schotland in Edinburgh.