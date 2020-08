Murray is nu echt terug en verslaat Zverev in New York

Murray begint in Cincinnati met moeizame overwin­ning

23 augustus Andy Murray is het ATP-tennistoernooi van Cincinnati, dat dit jaar vanwege het coronavirus in New York wordt gehouden, begonnen met een zwaarbevochten zege. De 33-jarige Schot versloeg de Amerikaan Frances Tiafoe in drie sets: 7-6 (6) 3-6 6-1.